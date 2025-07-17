Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir ışıklı kavşakta meydana geldi. Y.Ş. idaresindeki 43 NA 908 plakalı otomobil, Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine seyir halinde iken kavşaktan dönmeye çalışan M.İ. idaresindeki 33 AVD 762 plakalı çekicinin yakıt tankı kısmına çarptı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Y.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA