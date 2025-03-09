Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.H.Ö.'ın kullandığı 43 TE 005 plakalı otomobil, Çevreyolu Caddesi ile Karaca Sokak kavşağına geldiğinde H.A. idaresindeki 43 AGB 275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan H.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA