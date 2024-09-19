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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgilere yer verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı-Kütahya yolunun 2'nci kilometresinde Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne gitmekte olan A.K. (58) idaresindeki 43 AER 916 plakalı servis otobüsü, Çukurköy Sanayisi'ne gitmekte olan Hasan Hüseyin Tosun (62) idaresindeki 35 DOT 39 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun olay yerinde hayatını kaybederken servis şoförü A.K., Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi götürülerek tedavi altına alındı. Tosun'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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