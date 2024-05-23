Tavşanlı'da Şiddetli Sağanak Yağış ve Dolu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla dev dolu tanelerini fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bayram Arslan isimli vatandaş, yaklaşık 5 dakika yağan dolunun çok kısa sürede etkili olduğunu söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - KÜTAHYA