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Tavşanlı'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Tavşanlı'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şefika Şengül, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Harmancık karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık Tavşanlı karayolu Ballısaray köyü yakınlarında gece saatlerinde sürücüsü ve plaka bilgisi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Şefika Şengül'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada çarpanın etkisiyle yola savrulan Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

1 çocuk annesi Şefika Şengül'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşanlı'da toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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