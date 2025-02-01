Tavşanlı'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Harmancık karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık Tavşanlı karayolu Ballısaray köyü yakınlarında gece saatlerinde sürücüsü ve plaka bilgisi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Şefika Şengül'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada çarpanın etkisiyle yola savrulan Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

1 çocuk annesi Şefika Şengül'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşanlı'da toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA