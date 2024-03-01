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Tavşanlı'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam otizmli çocuğun Azerbaycan Parkı içerisinde kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına görüntüsü yansımıştı. Aramaların ikinci gününde sonuç alamayan ekipler çalışmalarını geniş kapsamlı olarak sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam otizmli 7 yaşındaki Mehmet Derin, Azerbaycan Parkı içerisinde bulunan oyun parkında kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Derin'in en son Azerbaycan Parkı içerisinde kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına görüntüsü yansımıştı. Dün akşamüstü başlayan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aramaların ikinci gününde sonuç alamayan ekipler çalışmalarını geniş kapsamlı olarak sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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