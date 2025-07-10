Tavşanlı'da Muhtarlara ve Biçerdöver Sahiplerine Yangınla Mücadele Eğitimi Verildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Tavşanlı ilçesinde muhtarlara ve biçerdöver sahiplerine yangınla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Kaymakamlık Eğitim Salonundaki programda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli Başar Kavcin tarafından köy muhtarları ve biçerdöver sahiplerine orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangınla mücadele yöntemleri konularında bilgi verildi. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemlerde farkındalığını artırmak ve kriz anında etkin koordinasyon sağlamak amacıyla düzenlenen eğitime Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Gökçe ve Tavşanlı İşletme Müdürü Serdar Aksu da katılım sağladı. - KÜTAHYA