Haberler

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolu üzerinde bulunan un fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan F.Ö. (17) yönetimindeki 43 AGR 213 plakalı motosiklet, Tavşanlı yönünden gelip Ada Mahallesi'ne dönüş yapmak isteyen S.D. idaresindeki 43 AGK 783 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.Ö. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletteki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
İsrail'i karıştıran yorum: ABD-İran anlaşması Netanyahu'nun yenilgisi anlamına geliyor

ABD ile İran arasındaki tarihi anlaşma bir ismi resmen yıktı
Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek
Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı

Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı
Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp

Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü
Avcılar’da kayalıklardan düştü: Vatandaşlar fark etti, yunus polisleri harekete geçti!

Denizde can pazarı! Boğulmak üzereydi...