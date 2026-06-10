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Tavşanlı'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Tavşanlı'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Balıkesir çevre yolundaki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Balıkesir çevre yolu üzerindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek yönüne dönüş yapan V.K. yönetimindeki 43 AAB 374 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden İ.A. idaresindeki 43 AET 429 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalesi sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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