Haberler

Motosiklet kazasında ölen Mustafa Ertürk dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında ölen Mustafa Ertürk dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli bisiklete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Ertürk (22) hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrikli bisiklete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Ertürk (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kütahya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki elektrikli bisiklete, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ertürk yönetimindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Ertürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Mustafa Ertürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edildi. Ertürk için bugün ikindin Tavşanlı ilçesine bağlı Ağaköy'de cenaze töreni düzenlendi. Çevresi tarafından çok sevilen biri olduğu belirtilen Mustafa Ertürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Bahis yazışmaları da ortaya çıktı! İşte Levent'in "bastığı" o takımlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor

Şehrin en büyük stadyumu! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı