Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da Kuyu Çalışmasında 3 Kişi Zehirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Eşen köyünde yapılan kuyu çalışmasında, 13 metre derinliğe inen bir kişi gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Baba ve diğer oğlu, onu kurtarmak için kuyuda mahsur kalınca hepsi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyünde evlerinin önünde yaptıkları kuyu çalışmasında kuyuya düşen 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşen köyünde evlerinin önünde yaptıkları su kuyusu için 13 metre aşağı inen S.Ü., su tahliyesi için kullandıkları su motorundan çıkan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Bunu gören baba D.Ü. ve diğer oğlu F.Ü. da, kuyuda mahsur kalan S.Ü.'yü kurtarmak için indikleri kuyuda karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma, AFAD, maden kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 13 metre derinlikte bulunan baba ve oğullarını uzun çalışmalar sonucu kuyudan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Eskişehir'e sevk edilen baba ve 2 oğlunun durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Tavşanlı 3-sayfa Sağlık Kaza Baba Eşen

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Beyrut'u vuruyor

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });