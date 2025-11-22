Tavşanlı'da Kış Lastiği Denetimleri Sıklaştırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte trafik ekipleri kışlık lastik denetimlerini sıklaştırdı.

Tavşanlı genelinde belirlenen kilit noktalarda kurulan denetim istasyonlarında, araçların lastik derinlikleri ve kış lastiği zorunluluğuna uygunluğu titizlikle inceleniyor. Denetimler sırasında polis ekipleri tarafından yapılan ilk tespitlere göre, ilçe genelindeki toplu taşıma araçlarının büyük bir çoğunluğunun kışlık lastik takma kuralına uyduğu belirlendi. Yetkililer, bu durumun sevindirici olduğunu ve kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Kurala uymayan sürücülere ise gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Şehir içi trafik akışının yoğun olduğu güzergahlar başta olmak üzere, Tavşanlı'nın farklı noktalarında kış lastiği denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi. Sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kış lastiği zorunluluğuna riayet etmeleri konusunda uyarılar yinelendi. - KÜTAHYA