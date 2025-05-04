Tavşanlı'da Bisikletli Çocukların Çarpışması: İki Yaralı

Tavşanlı'da Bisikletli Çocukların Çarpışması: İki Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki bisikletli çocuğun dikkatsizlik nedeniyle kafa kafaya çarpması sonucu yaralandığı bildirildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki bisikletli çocuk çarpışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Durak Mahallesi Tahsin Buruk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bisikletleriyle seyir halinde olan iki çocuk, dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen çocuklar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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