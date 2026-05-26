Bayram öncesi sıkı trafik denetimi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğuna karşı emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı denetim başlattı. Araçlarda kimlik ve belge kontrolleri yapılırken, sürücülere emniyet kemeri, hız limiti ve cep telefonu kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuların kimlik kontrolleri (GBT) yapılırken, trafik ekipleri de belgeleri inceledi. Denetimlerde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücülere bilgilendirmeler yapıldı. Durdurulan sürücülerle tek tek görüşen ekipler, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülere acele etmemeleri, hız yapmamaları ve yorulduklarında mutlaka mola vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA