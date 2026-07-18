Haberler

Tavşanlı'nın Derbent köyünde yangın

Tavşanlı'nın Derbent köyünde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde bir bahçe evinin ocaklık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde bir bahçe evinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Derbent köyünde S.K.'ye ait olduğu öğrenilen bahçe evinin ocaklık (yemek yapılan) bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ocak kısmından yükselen ateşin kısa sürede büyümesi üzerine durumu fark eden çevre sakinleri hemen müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bahçe evinde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan ilk incelemelerde yangının yemek yapılan ocak bölümünden kaynaklandığı belirlenirken, olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Norveç'te bir evde başlayan yangın koca bir şehri sardı

100 bin nüfuslu kentte kabus: Tek bir evde başladı tüm şehri sardı

Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi