Tavşanlı’da 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Hüseyin Şenyıldız, evinin lavabosunda ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Şenyıldız'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Hüseyin Şenyıldız, evinin lavabosunda ölü bulundu.
Olay, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde bulunan Sezgin Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, lavaboda hareketsiz halde bulunan Hasan Hüseyin Şenyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şenyıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.