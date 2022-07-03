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Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı Belediye Başkanı Güler korona virüse yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, korona virüse yakalandığını duyurdu.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir zamandır bu covid nereye gitti diyordum. Bir yere gitmemiş dün akşam ben buradayım, dedi. Kısacası covidiz. Allah sağlıklı bir şekilde atlatmak nasip el eylesin. Dua bekleriz" ifadelerine yer verdi. Güler'in tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Güler Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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