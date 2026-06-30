Haberler

Bartın'da asma tavandan gelen ses sürpriz sonla bitti

Bartın'da asma tavandan gelen ses sürpriz sonla bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da bir aile, günlerdir tavan arasından gelen tıkırtı sesinin fare sandığı yavru kaplumbağanın salona düşmesiyle şok yaşadı. Kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı.

Bartın'da 4 katlı bir binan en üst katında yaşayan Sadık Kocabaş ve ailesi, gelen patırtı sesi üzerine koştukları salonda gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Asma tavan arasında günlerdir gelen tıkırtıya farenin yol açtığını düşünen aile, salondaki sehpanın üzerinde ters dönmüş halde duran kaplumbağa yavrusu buldu.

Bartın Tuna Mahallesi Türbe sokakta bulunan 4 katlı evin en üst dairesinde oturan Sadık Kocabaş ve ailesi, yaklaşık bir haftadır asma tavan arasından gelen tıkırtı nedeniyle huzursuz oldu. Fare olduğunu düşünen aile bir süre fareyi, tavan arasından çıkarmaya çalıştı. Başarısız olan aile sesin kesilmesi üzerine ise bu çabasından vazgeçti. Dün salondan "pat' diye gelen düşme sesi üzerine salona koşan aile, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Asma tavanın kenarında küçük bir parçanın kırıldığını gören aile, korkarak yaklaştığı sehpanın üzerinde ise fare yerine ise ters dönmüş halde bir kaplumbağa yavrusu gördü.

Aile ters dönmüş haldeki yavru kaplumbağa yavrusunu, düzelterek bir kaba koydu. Çıkardığı ses nedeniyle günlerdir kendilerini uğraştıran yavru hayvanı bıraktıkları yiyecekleri yemediğini görünce kaplumbağayı doğal ortamına bırakmaya karar verdi. 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Ömer Alp tarafından yavru kaplumbağa binanın bahçesinde çıkarılarak, doğal ortama salındı.

Yavaş hareketlerle bitkilerin bulunduğu bölgeye doğru hareket eden yavru hayvan bir süre sonra gözden kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle

Bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Isparta'daki 113 yıllık gizem çözüldü: 'Küçük Tapınak'ın Tanrıça Hekate'ye ait olduğu anlaşıldı

Şehirdeki 113 yıllık gizem çözüldü!
Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti

Fırındaki manzara mide bulandırdı! Zabıta müdürü görünce isyan etti
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu