Tatvan'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tatvan Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 LT 433 plakalı araç ile 06 FZP 226 plakalı araç, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 28 yaşındaki O.U.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı