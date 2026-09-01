Tatvan'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü Ahlat-Tatvan yolu üzerinde Maşallah K. yönetimindeki 34 GIM 371 plakalı araç, İsmail Hakkı A. idaresindeki 07 BNF 885 plakalı araca ve Mahsum B. yönetimindeki 47 AN 807 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden Maşallah K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı