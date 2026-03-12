Haberler

Tatvan'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki G.T.'ye araç çarptı. Kazada yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Bitlis–Ağrı kara yolu Yumurtatepe yol ayrımında meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 34 DH … plakalı araç, söz konusu noktaya geldiği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki G.T. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan G.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - BİTLİS

