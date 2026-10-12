Tatvan'da otobüste yolcunun mide ve bağırsaklarında 608 gram metamfetamin bulundu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 608 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklaamada, "Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde bir otobüs durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsa yönelik yapılan incelemelerde, röntgen ve tomografi görüntülerinde şahsın mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan işlemler sonucunda 101 parça halinde toplam 608 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı