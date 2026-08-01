Tatvan’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.00 sıralarında İşletme Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, eski trafik lojmanları karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan B.D. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 4. katından asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Tatvan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı