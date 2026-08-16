Tatvan'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi Hizan Durağı mevkiinde meydana geldi. B.E.'in kullandığı 06 BZL 619 plakalı kamyonet ile B.B. yönetimindeki 13 AB 006 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler B.B. ve B.E. ile araçlarda bulunan S.B., M.E. ve T.Ü.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı