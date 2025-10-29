Haberler

Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal
Güncelleme:
İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Videoda şahıs, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur." şeklinde skandal ifadeler kullanırken, kadının dizlerinin üzerine çöküp yürüdüğü görüldü.

  • Bir erkek, tasma taktığı bir kadını İstanbul'da sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü.
  • Erkek, 'Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur' ifadelerini kullandı.
  • Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu ve yasal sürecin başlatılıp başlatılmadığı merak ediliyor.

İstanbul'da çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

TASMA TAKIP SOKAKTA GEZDİRDİ

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin tasma taktığı bir kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü. Şahıs, videoda sarf ettiği skandal sözlerde, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından konuya ilişkin yasal bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

mertcee27:

Bu elemanı yakalayıp 1 yıl tasma ile sokağa çıkma cezası verilmeli. Kovuşturma gerekiyor, farklı suçlar işlemiş zaten.

57
2
yanıtYanıtla
Pole star:

Sözde çağdaşların kadına verdiği değer işte tam olarak budur...

35
17
yanıtYanıtla
Aras Yılmaz:

Alan memnun veren memnun sıkıntı yok. Bazı alfa erkekler kadınları kendine kul köle yapabiliyor. Araplarda zincir takip gezdiriyor.

14
13
yanıtYanıtla
ABDULHAMITHAN:

bunlarda ne akıl nede fikir mevcut, laikcilerin eserleri bunlar ezanı sustururlar ama sokakta hav hav gezeler

13
7
yanıtYanıtla
A B:

Ahir zaman alametlerinin çıkmayanı kaldımı ?

9
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
