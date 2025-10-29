Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal
İstanbul'da bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Videoda şahıs, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur." şeklinde skandal ifadeler kullanırken, kadının dizlerinin üzerine çöküp yürüdüğü görüldü.
- Bir erkek, tasma taktığı bir kadını İstanbul'da sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü.
- Erkek, 'Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur' ifadelerini kullandı.
- Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu ve yasal sürecin başlatılıp başlatılmadığı merak ediliyor.
İstanbul'da çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
TASMA TAKIP SOKAKTA GEZDİRDİ
Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin tasma taktığı bir kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü. Şahıs, videoda sarf ettiği skandal sözlerde, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" ifadelerini kullandı.
Skandal görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından konuya ilişkin yasal bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı merak konusu oldu.