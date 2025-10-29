Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

İstanbul'da çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

TASMA TAKIP SOKAKTA GEZDİRDİ

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin tasma taktığı bir kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttüğü görüldü. Şahıs, videoda sarf ettiği skandal sözlerde, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur" ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından konuya ilişkin yasal bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı merak konusu oldu.