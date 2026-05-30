Kastamonu'da üç araç çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü-Kastamonu kara yolu Yukarıçayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken "u" dönüşü yapmak isteyen H.D. (73) idaresindeki 34 PZA 85 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ş.A. (47) yönetimindeki 37 ADG 715 plakalı otomobil ile çarpıştı. Daha sonra karşı şeride geçen 34 PZA 85 plakalı otomobil, F.S. (37) idaresindeki 55 FS 548 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan motosiklet ile otobüs durağına çarptı. Kazada sürücülerden F.S. ve H.D. ile araçlarda bulunan F.B.S. (27), O.S. (25) ve E.B.Y. (24) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı