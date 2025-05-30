Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 11 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU