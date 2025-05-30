Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 11 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 11 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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