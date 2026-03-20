Kastamonu'da hafif ticari araç taşa çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari aracın taşa çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Çetmi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 37 NZ 094 Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapması neticesinde taşa çarptı. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, yolcu olarak araçta bulunan İ.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı