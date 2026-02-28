Haberler

Kastamonu'da silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Hasan Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulunan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Alisaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Hasan Öztürk, silahla vurulmuş halde bulundu. İhban üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

