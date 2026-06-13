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Tartıştığı şahsın çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 1 ölü

Tartıştığı şahsın çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 1 ölü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Güleç hayatını kaybetti. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. ile Sinan Güleç (40) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı. U.E., tartışmanın ardından akşam saatlerinde Güleç'in Alatarla köyünde aşçı olarak çalıştığı yemek fabrikasını bastı. U.E. Güleç'e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Güleç ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinan Güleç, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sinan Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan U.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, jandarma komandolar, bölgede güvenlik önlemi aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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