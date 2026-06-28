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Kastamonu'da huzur uygulaması: 7 araca işlem yapıldı

Kastamonu'da huzur uygulaması: 7 araca işlem yapıldı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında 539 şahıs sorgulandı, 168 araç kontrol edildi. Denetimlerde 7 araca cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine 5 ay süreyle el konuldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 araca cezai işlem uygulanırken, 1 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen güven ve huzur uygulaması kapsamında, 539 şahıs sorgulandı, 168 araç kontrol edildi, 40 iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle 7 araca cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün sürücü belgesine ise 5 ay süreyle el konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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