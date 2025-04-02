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Taş toplama makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Taş toplama makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
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Konya'nın Çumra ilçesinde, taş temizlerken taş toplama makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde taş toplama makinesine sıkışan taşları çıkarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran çiftçi hayatını kaybetti. Olay, dün Çumra ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetinkaya (43), kendisine ait tarladaki taşları temizlerken taş toplam makinesine taş sıkıştı. Sıkışan taşları çıkarmak isteyen Çetinkaya, önce kolunu daha sonra da vücudunu makineye kaptırdı.

Taş toplama makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetinkaya'nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Karkın Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTANER YILDIZ:

makinenin çalışmasını durdurup öyle müdahale etmesi gerekirdi. Allah rahmet eylesin. Önce Can Güvenliği

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Haber YorumlarıDerin Fikirler:

pisi pisine gebermiş

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