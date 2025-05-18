Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler

Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
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Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kalabalık bir grup, tartıştıkları kişiyi sokak ortasında kaldırım taşı ve sopalarla dövdü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahıslardan birinin kaldırımdan söktüğü dev bir taşı gencin kafasına fırlattığı ve bir diğer kişinin yerdeyken sopalarla vurduğu görüldü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşanan dehşet verici olay büyük yankı uyandırdı. Kalabalık bir grup, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışmanın ardından bir genci sokak ortasında linç etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde yaşanan şiddetin boyutu kan dondurdu.

KALDIRIMDAN SÖKÜLEN TAŞLA BAŞINA VURDULAR

Görüntülerde yer alan dehşet anlarında, saldırganlardan birinin kaldırımdan söktüğü büyük bir taşı tartıştıkları gencin kafasına fırlattığı görülüyor. Taşın isabet etmesiyle yere yığılan genç, saldırganların hışmından kurtulamadı. Bir başka kişinin ise elindeki sopayla yerde hareketsiz kalan gence defalarca vurduğu anlar videoya yansıdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE EDEMEDİ

Saldırı anında çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananlara müdahale edemedi. Bazı kişilerin olayı izlemekle yetindiği, bazılarının ise korku içinde uzaklaştığı gözlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay kamuoyunda infial yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Yine bir kişiye beş kişi yine aç tayfası,bağlayın zincirleyin doğru madene

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Haber YorumlarıSencer:

Bu nasıl bir cahillik adam öldürmeye teşebbüsten ömür boyu sok içeri bak bir daha oluyormu

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