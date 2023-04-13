Tartıştığı vatandaşı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak yaralanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesinde H.T. ile M.A.E. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., M.A.E.'yi, kafasına sopayla vurarak yaraladı. Bunun üzerine M.A.E. de H.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan H.T. ve M.A.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T.'yi bıçaklayarak yaralayan şüpheli M.A.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı. Kesici aletle yaralanan H.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KASTAMONU