Kayseri'de Üvey Baba Bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.E. (16) ile üvey babası M.T. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla M.T.'ye saldırdı. M.T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli V.E. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı