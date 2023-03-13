Tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu, bacağından yaralayıp kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle, 5124 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Burak T. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesinin ardından şahıs, yanında taşıdığı silahı çıkararak Burak T.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Bu sırada kaçmaya çalışan Burak T., bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Burak T.'yi yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada Burak T., çevredeki vatandaşlar tarafından Çayırova'da bulunan bir tıp merkezine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan Burak T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, Burak T.'yi yaralayıp kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.