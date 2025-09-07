Haberler

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı
Haber Videosu

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan şahıs, "Yeter, yapma" diye bağırırken, saldırgan şahıs bıçağı otların arasına attıktan sonra kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan bir tartışma kanlı bitti. Bir lisenin önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahıs, tartıştığı kavga ettiği kişiyi yere yatırıp defalarca bıçaklayarak yaraladı. Saldırıya uğrayan şahıs, acı içinde "Yeter, yapma" diye bağırsa da saldırgan durmadı. Bu sırada çevredekiler dehşet verici olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BIÇAĞI OTLARA ATIP KAÇTI

Saldırgan, bıçaklama eyleminin ardından elindeki bıçağı olay yerindeki otların arasına attıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu

Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı not gündem oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

meksika olduk sevinin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.