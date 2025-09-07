Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da yaşanan bir tartışma kanlı bitti. Bir lisenin önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahıs, tartıştığı kavga ettiği kişiyi yere yatırıp defalarca bıçaklayarak yaraladı. Saldırıya uğrayan şahıs, acı içinde "Yeter, yapma" diye bağırsa da saldırgan durmadı. Bu sırada çevredekiler dehşet verici olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BIÇAĞI OTLARA ATIP KAÇTI

Saldırgan, bıçaklama eyleminin ardından elindeki bıçağı olay yerindeki otların arasına attıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.