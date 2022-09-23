Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 928 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.A. yanında getirdiği bıçağı çıkararak diğer şahsı yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tartıştığı şahsın ölümüne sebep olan A.A. isimli şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.