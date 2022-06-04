Bağ evinde dehşet! Gözü dönen amca, gencecik iki yeğenini öldürüp kayıplara karıştı - Haberler

Dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde iddiaya göre kardeşler Ş.G. ve F.G., aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti.

YEĞENLERİNİ VURUP KAÇTI

Ş.G., F.G. ve amcaları M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenleri F.G. ve Ş.G.'yi tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. F.G. ve Ş.G. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G. ve Ş.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa