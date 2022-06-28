Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine kiraz toplamaya giden kadın, tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine kiraz toplamaya giden kadın, tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Ö., Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünden Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyüne kiraz toplamaya gitti. Özlem Ö., bu esnada boşanma aşamasındaki eşi Arif Ö. ve eşinin dayısının oğlu Y.B. ile bir süre konuştuktan sonra tartıştı. Özlem Ö, kiraz toplama yerinden belli bir mesafe uzaklıkta dayısının oğlu Y.B. tarafından 2 el silahla ateş edilerek yaralandı. Olayı gören çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Özlem Ö.'yü Süleyman Demirel üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Olayın ardından Arif Ö. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanan Arif. Ö. ve Y.B. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Senirkent Jandarma Isparta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title