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Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'taki bir evde akşam saatlerinde eşi R.E. ile tartışan H.E., bıçakla eşini yaraladı. Annesini kanlar içinde gören 12 yaşındaki oğlu M.C.E., annesini babasının elinden kurtarırken, olay yerine gelen polis faciayı önledi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 çocuk annesi yaralı kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba H.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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