Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü

Sinop'un Gerze ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gerze'ye bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Erhan Bayrak(42) ve oğlu Alperen Bayrak(19) ile İsmail G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İsmail G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP