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Annesini dövüp boğarak öldürdü

Annesini dövüp boğarak öldürdü
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Osmaniye'de 21 yaşındaki Suriye uyruklu genç, tartıştığı annesini darbettikten sonra boğarak öldürdü. Katil zanlısı evlat gözaltına alınırken annenin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Osmaniye'de Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Suriye uyruklu Ali M. (21) ile annesi Nura Z. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine annesini dövmeye başlayan Ali M. sonra annesi Nura Z.'yi boğarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesini dövüp boğarak öldürdü

KATİL ZANLISI EVLAT GÖZALTINDA

Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Z.'nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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