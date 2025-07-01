Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Haber Videosu

Bursa'da ünlü bir zincir marketin şubesinde kaydedilen görüntü infial yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın, tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attığı anlar yer aldı. Saldırı sonrasında kadının yardımına koşan bir genç ise saldırganı iteleyerek bölgeden uzaklaştırdı.

Bursa'da ünlü bir zincir marketin şubesinde yaşanan şiddet olayı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte büyük tepki topladı. Görüntülerde, bir müşteri ile kadın kasiyer arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İsmi öğrenilemeyen saldırgan, kasiyere aniden yumruk attı.

KASİYER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, saldırıya uğrayan kasiyer büyük bir şok yaşarken, çevredeki müşteriler olaya müdahale etmekte gecikmedi. Kasiyerin yardımına koşan genç bir müşteri, saldırganı iterek uzaklaştırdı. Görüntülerde saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da yer aldı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları büyük panik yaşarken, saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için emniyet harekete geçti. Yaralanan kasiyerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ne varsa mahalle bakkallarında vardır. Bugün zincir market kimseye veresiye vermez ama mahalle bakkalı verir. Bugün düğününe zincir market sahipleri gelip takı takmaz. ama mahalle bakkalı gelir ya para ya da altın takar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Helal olsun o yumruğu atan gence. Ben geçenlerde birini marketten kovaladım, yoktan yere kasiyere kafa tutup bağırmaya başladı. Artislik yaptığı olayda delinen poşet yüzünden, kasiyer mi üretiyor onu da bağırıp çağırıyorsun deyip kovaladım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

akp yönetimindeki ülkenin hali. poşet kavgası bile olur. altları deliniyor. 10 tane al ama hepsi uyduruk. her şeyden vergi al ama halka hizmet yok. yollar dar. kiralar pahalı. herşey pahalı. hizmet 0

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.