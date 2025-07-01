Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Bursa'da ünlü bir zincir marketin şubesinde yaşanan şiddet olayı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte büyük tepki topladı. Görüntülerde, bir müşteri ile kadın kasiyer arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. İsmi öğrenilemeyen saldırgan, kasiyere aniden yumruk attı.

KASİYER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda, saldırıya uğrayan kasiyer büyük bir şok yaşarken, çevredeki müşteriler olaya müdahale etmekte gecikmedi. Kasiyerin yardımına koşan genç bir müşteri, saldırganı iterek uzaklaştırdı. Görüntülerde saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da yer aldı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları büyük panik yaşarken, saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için emniyet harekete geçti. Yaralanan kasiyerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.