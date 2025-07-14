Tartışma Kanlı Bitti: H.D. Sevgilisini Yaraladı

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Isparta'da bir apartman dairesinde yaşanan tartışmada H.D., erkek arkadaşı M.Ş.'yi tornavida ile yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, H.D. gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

ISPARTA'da H.D. (33), tartıştığı erkek arkadaşı M.Ş.'yi tornavida ile yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan H.D. serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'de bir apartman dairesinde meydana geldi. Sevgilisi H.D. tarafından tornavida ile kolu ve omzundan yaralanan M.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Burada polise ifade veren M.Ş., sevgilisinden şikayetçi olmadığını belirtti. Araştırma yapan polis, H.D.'yi evde yakaladı. İncelemede tornavida ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. M.Ş.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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