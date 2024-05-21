Tarsus'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde arazi yolunda Ali Ceylan'ın (29) kullandığı 33 ATJ 856 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN