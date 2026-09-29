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Tarsus'ta trafik kazasında ölen Bayram Yanık, askere uğurlanacağı gün defnedildi

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Tarsus'ta trafik kazasında ölen Bayram Yanık, askere uğurlanacağı gün defnedildi
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Mersin Tarsus'ta arkadaşının kullandığı otomobilin evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Bayram Yanık, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yanık, vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya uğurlanacağı gün toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, askere gideceği gün toprağa verildi.

Olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan Bayram Yanık, aracın bir evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yanık hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Yanık'ın bugün vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya uğurlanacağı ancak talihsiz kazanın meydana geldiği öğrenildi. Bayram Yanık 22 yaşında askere uğurlanacağı gün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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