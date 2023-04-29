Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Kazada, sürücüsü belirlenemeyen 34 FHC 177 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 19 yaşındaki Derya Özdemir ve 18 yaşındaki Kadriye Düz'ün öldüğü belirledi. 2 genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ YAŞTA TRAFİK CANAVARINA KURBAN GİTTİLER

Genç yaşta yaşamını yitiren kızların, Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.