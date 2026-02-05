Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sokakta oynayan 2 yaşındaki Rahaf El Semu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi 3246 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 33 EGR 01 plakalı otomobil, sokakta oynayan Rahaf El Semu'ya (2) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa