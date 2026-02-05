Haberler

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sokakta oynayan 2 yaşındaki Rahaf El Semu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi 3246 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 33 EGR 01 plakalı otomobil, sokakta oynayan Rahaf El Semu'ya (2) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
