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Tarsus'ta sağanak yolları su altında bıraktı, muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı

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Tarsus'ta sağanak yolları su altında bıraktı, muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı Haber Videosunu İzle
Tarsus'ta sağanak yolları su altında bıraktı, muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallelerde yolları ve site bahçelerini yağmur suyuyla doldurdu. Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Bolat, okul servisinden inen ve evine ulaşmakta güçlük çeken öğrenciyi kucağına alarak evine götürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar ve site bahçeleri yağmur suyuyla dolarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Bolat'ın, okul servisinden inen ve evine ulaşmakta güçlük çeken öğrenciyi kucağına alarak evine götürmesi ise dikkat çekti.

Tarsus'ta etkili olan şiddetli sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı mahallelerde yollarda ve site bahçelerinde su birikintileri oluştu. Biriken sular nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı, vatandaş su balonu ile yağmurun tadını çıkardı

Atatürk Mahallesi'nde özellikle site bahçelerinde biriken yağmur suları dikkat çekerken, yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı. Mahalle muhtarı Süleyman Bolat, okul servisinden indikten sonra evine gitmekte zorlanan bir öğrenciyi kucağına alarak evine götürdü. Kavaklı Mahallesi'nde bir vatandaş ise su balonunun içine girerek mahalle arasında biriken suda yağmurun tadını çıkardı.

Sağanak yağış Gaziler ve Gazipaşa mahallelerinde de etkili olurken, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından yaşanan olumsuzluklar, yağmur suyu tahliye altyapısı konusunu yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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